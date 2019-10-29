Курс долара перейшов до зростання на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 29 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на п'ять копійок - до 25,18 гривень за долар, курс купівлі - до 25,15 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на три копійки - до 27,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,8737 - 27,9019 грн/євро, російський рубль 0,3937 - 0,3943 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1500 25,1800 EUR/UAH 27,8737 27,9019 RUB/UAH 0,3937 0,3943

Відзначимо, 28 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 25,1100 - 25,1350 грн/долар, євро 27,8495 - 27,8747 грн/євро, російський рубль 0,3941 - 0,3946 грн/рубль.

Станом на 29 жовтня офіційний курс долара знову наблизився до позначки 25 гривень. Зокрема, Національний банк на сьогодні встановив його на рівні 25,06 гривень, що на 11 копійок нижче порівняно з попереднім робочим днем. При цьому курс євро знизився на 17 копійок - до 27,77 гривень за євро.

Нагадаємо, раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що тренд міцного курсу гривні і низької інфляції збережеться в 2020 році. Крім того, на його думку, обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів досягне близько 12 мільярдів доларів у 2019 році.