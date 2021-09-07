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Курс доллара падает третий день подряд

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Украина, Вторник 07 сентября 2021 16:00
Курс доллара падает третий день подряд Фото: курс доллара упал на 8 копеек (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 сентября установлен на таком уровне: 26,7317 гривен за 1 доллар (-0,0785 грн). При этом курс доллара на 7 сентября составляет 26,8102 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после того, как он поднялся выше 27 гривен.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,77 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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