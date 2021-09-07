Курс доллара падает третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 сентября установлен на таком уровне: 26,7317 гривен за 1 доллар (-0,0785 грн). При этом курс доллара на 7 сентября составляет 26,8102 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после того, как он поднялся выше 27 гривен. Скриншот (bank.gov.ua)