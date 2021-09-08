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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

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Україна, Середа 08 вересня 2021 10:13
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,65 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7250 - 26,7450 грн/долар, євро 31,6290 - 31,6527 грн/євро, російський рубль 0,3640-0,3644 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 7 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 31,6555 - 31,6792 грн/євро, російський рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає третій день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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