Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 23 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,70 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9200 - 27,9450 грн/доллар, евро 33,6826 - 33,7016 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 27,9014 гривен за 1 доллар (-0,1628 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет: 28,0642 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся до максимума с начала февраля.