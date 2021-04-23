Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 23 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,94 гривень за долар, курс в покупці до 27,92 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 11 копійок до 33,70 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9200 - 27,9450 грн/долар, євро 33,6826 - 33,7016 грн/євро, російський рубль 0,3725-0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 27,9014 гривень за 1 долар (-0,1628 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить: 28,0642 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся до максимуму з початку лютого.