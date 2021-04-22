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Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 17:06
Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен Фото: курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 22 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 16 копеек до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,59 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 33,5729 - 33,5914 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3685 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Напомним, 21 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 33,7088 - 33,7360 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 28,0642 гривен за 1 доллар (+0,0066 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет: 28,0576 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 1 февраля - 28,1324 гривен за доллар.

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