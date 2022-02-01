Курс доллара падает третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года.

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,318 гривен за 1 доллар (-0,1375 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,4555 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 10 копеек до 28,29 гривен за доллар, курс в покупке до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,87 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.