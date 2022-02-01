Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 10 копеек до 28,29 гривен за доллар, курс в покупке до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,2700 - 28,2900 грн/доллар, евро 31,8518 - 31,8743 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс снизился на 33 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.