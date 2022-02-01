Курс долара падає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс знизився на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після досягнення максимуму з лютого 2015 року.

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 28,318 гривень за 1 долар (-0,1375 грн). При цьому курс долара на 1 лютого становить: 28,4555 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 10 копійок до 28,29 гривень за долар, курс в покупці до 28,27 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 31,87 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.