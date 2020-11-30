Курс доллара к основным валютам упал до минимума за 2,5 года

В понедельник, 30 ноября, доллар достиг самого низкого уровня за два с половиной года по отношению к основным мировым валютам. В течение месяца доллар потеря 2,5% своей стоимости, что стало самым большим падением с июля.

Об этом сообщает агентство Reutres.

Сочетание победы Джо Байдена на выборах в США, надежд на дальнейшие стимулы и серия положительных новостей о вакцинах от COVID-19 в этом месяце привело к росту настроений на мировом рынке, что вызвало падение доллара и укрепление более рискованных валют.

Индекс доллара к корзине шести основных валют 30 ноября упал до 91,625, снизившись за день на 0,1%. Курс евро поднялся до нового трехмесячного максимума в 1,19905 доллара. Инвесторы следят за ключевым уровнем в 1,20 доллара после того, как в начале этого года Европейский центральный банк дал понять, что внимательно следит за обменным курсом евро к доллару.

Американский производитель лекарств Moderna заявил в понедельник, что подаст заявку на экстренное разрешение на вакцину против COVID-19 в Европе и США. Компания обнародовала полные результаты исследования на поздней стадии, показывающее, что ее вакцина эффективна на 94,1% без серьезных проблем с безопасностью.

Как писало РБК-Украина, на окончание цикла сильного доллара указывают проблемы и дисбалансы, которые возникли в экономике США и которые еще больше усилил карантин.

Напомним, цена на золото 5 августа обновила исторический максимум, достигнув 2038,63 долларов за унцию. Курс евро укрепился до 1,1839 за доллар. Это привело к тому, что индекс доллара упал к двухлетнему минимуму 92,53 за доллар.