ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара до основних валют впав до мінімуму за 2,5 роки

Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 30 листопада, долар досяг найнижчого рівня за два з половиною роки по відношенню до основних світових валют. Протягом місяця долар втрата 2,5% своєї вартості, що стало найбільшим падінням з липня.

Популярні новини

Про це повідомляє агентство Reutres.

Поєднання перемоги Джо Байдена на виборах в США, надій на подальші стимули і серія позитивних новин про вакцини від COVID-19 в цьому місяці призвело до зростання настроїв на світовому ринку, що викликало падіння долара і зміцнення більш ризикованих валют.

Індекс долара до кошика шести основних валют 30 листопада впав до 91,625, знизившись за день на 0,1%. Курс євро піднявся до нового тримісячного максимуму в 1,19905 долара. Інвестори стежать за ключовим рівнем в 1,20 долара після того, як на початку цього року Європейський центральний банк дав зрозуміти, що уважно стежить за обмінним курсом євро до долара.

Американський виробник ліків Moderna заявив в понеділок, що подасть заявку на екстрений дозвіл на вакцину проти COVID-19 в Європі і США. Компанія оприлюднила повні результати дослідження на пізній стадії, які показують, що її вакцина ефективна на 94,1% без серйозних проблем з безпекою.

Як повідомляло РБК-Україна, на закінчення циклу сильного долара вказують проблеми і дисбаланси, які виникли в економіці США і які ще більше посилив карантин.

Нагадаємо, ціна на золото 5 серпня оновила історичний максимум, досягнувши 2038,63 доларів за унцію. Курс євро зміцнився до 1,1839 за долар. Це призвело до того, що індекс долара впав до дворічного мінімуму 92,53 за долар.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні