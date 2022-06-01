UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Курс доллара обвалился после отмены ограничений НБУ: что происходит на рынке

Фото: курс доллара упал до 35,5 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины за последнюю неделю снизился более чем на 2,5 гривны - с 38 до 35,5 гривен. Отмена Нацбанком 10%-ной маржи между официальным и наличным курсом привела к тому, что гривна почти отыграла потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Наличный доллар резко пошел вверх в середине мая. Курс продажи на черном рынке поднялся до 37 гривен, превысив официальный на 25%. Банки установили курс на уровне 32,18, поскольку действовало требование НБУ о том, что курс продажи не может превышать официальный на 10%. Но купить валюту по этому курсу было нельзя. В связи с этим НБУ принял решение отменить ограничение с 21 мая.

После этого доллар продолжил дорожать, поднявшись в прошлый понедельник, 23 мая, до 38 гривен, а курс евро вырос до 40 гривен.

Однако затем курс начал постепенно снижаться, а с начала текущей недели упал еще примерно на гривну - до 35,5 гривен на 1 июня. Курс евро снизился до 38 гривен.

Напомним, НБУ с начала войны зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 и поначалу запретил продажу валюты населению. С 14 апреля НБУ разрешил банкам возобновить продажу, однако по курсу, который отличается не более чем на 10% от официального. С 21 мая отменил ограничения на курс. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара