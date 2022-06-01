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Курс долара обвалився після скасування обмежень НБУ: що відбувається на ринку

Фото: курс долара впав до 35,5 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України за останній тиждень знизився більш ніж на 2,5 гривні - з 38 до 35,5 гривень. Скасування Нацбанком 10%-ної маржі між офіційним і готівковим курсом привела до того, що гривня майже відіграла втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Готівковий долар різко пішов вгору в середині травня. Курс продажу на чорному ринку піднявся до 37 гривень, перевищивши Офіційний на 25%. Банки встановили курс на рівні 32,18, оскільки діяла вимога НБУ про те, що курс продажу не може перевищувати Офіційний на 10%. Але купити валюту за цим курсом було не можна. У зв'язку з цим НБУ прийняв рішення скасувати обмеження з 21 травня.

Після цього долар продовжив дорожчати, піднявшись минулого понеділка, 23 травня, до 38 гривень, а курс євро зріс до 40 гривень.

Однак потім курс почав поступово знижуватися, а з початку поточного тижня впав ще приблизно на гривню - до 35,5 гривень на 1 червня. Курс євро знизився до 38 гривень.

Нагадаємо, НБУ з початку війни зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 і спочатку заборонив продаж валюти населенню. З 14 квітня НБУ дозволив банкам відновити продаж, однак за курсом, який відрізняється не більше ніж на 10% від офіційного. З 21 травня скасував обмеження на курс. Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення.

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Курс долара