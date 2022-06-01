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Валюта дешевеет: актуальные курсы доллара, евро и злотого на 1 июня

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Украина, Среда 01 июня 2022 11:57
Валюта дешевеет: актуальные курсы доллара, евро и злотого на 1 июня Фото: курс доллара упал на 40 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 40 копеек до 35,70 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 38,20 гривен за евро, курс злотого снизился на 15 копеек до 8,40 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,60 (34,90 - 31 мая),
  • продажа - 35,70 грн (36,10 - 31 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,65 (36,90 - 31 мая),
  • продажа - 38,20 (38,50 - 31 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,70 -31 мая),
  • продажа - 8,40 грн (8,55 - 31 мая) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 1 июня составляет 31,3364 гривен за евро (-0,1667 гривен).

Валюта дешевеет: актуальные курсы доллара, евро и злотого на 1 июня

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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