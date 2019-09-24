Курс доллара обновил очередной минимум

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,20 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 16 копеек до 24,30 гривен за доллар, курс евро снизился на 23 копеек до 26,74 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 (24,23 - 23 сентября), продажи - 24,30 (24,46 - 23 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,32 (24,55 - 23 сентября), продажи - 26,74 (26,97 - 23 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,48 - 23 сентября), продажи 3,83 (3,86 - 23 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,00-24,65 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 26,61 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,20 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 23 сентября (24,33). Таким образом, официальный курс на 25 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Аналитики прогнозируют, что в течение текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, к концу недели доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн.

Отметим, руководители украинских компаний ожидают в 2020 году курс доллара на уровне 28 грн/доллар.