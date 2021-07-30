Курс доллара обновил годовой минимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 2 августа установлен на таком уровне: 26,8168 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 30 июля составляет 26,8867 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,84 гривен за доллар, курс в покупке до 26,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,90 гривен за евро.

Прогноз

Финансовые аналитики ожидают, что в августе курс будет находиться в пределах 26,5 - 27,2 гривен за доллар.