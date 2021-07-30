Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,84 гривен за доллар, курс в покупке до 26,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 26,8867 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 29 июля составляет 26,8628 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.