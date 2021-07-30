Курс долара оновив річний мінімум

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 2 серпня встановлено на такому рівні: 26,8168 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 30 липня становить 26,8867 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 Липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,84 гривень за долар, курс в покупці до 26,82 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 31,90 гривень за євро.

Прогноз

Фінансові аналітики очікують, що в серпні курс перебуватиме в межах 26,5-27,2 гривень за долар.