Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает дорожать, несмотря на меры НБУ

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 47 копеек до 29,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3700 - 26,4000 грн/доллар, евро 29,5581 - 29,5864 грн/евро, российский рубль 0,3524 - 0,3531 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,3700 26,4000 EUR/UAH 29,5581 29,5864 RUB/UAH 0,3524 0,3531

Напомним, 13 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1900 - 26,2200 грн/доллар, евро 29,0813 - 29,1120 грн/евро, российский рубль 0,3583 - 0,3589 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 26,089 гривен за 1 доллар (+0,2310 грн). При этом курс доллара на 13 марта составляет 25,858 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.

Напомним, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.