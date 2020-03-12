Курс доллара в обменных пунктах подскочил до 26,5, евро - до 30 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 62 копейки до 26,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 56 копеек до 29,94 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,75 (25,40 - 11 марта), продажи - 26,55 (25,93 - 11 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,62 - 11 марта), продажи - 29,94 (29,38 - 11 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,23 (3,21 - 11 марта), продажи 3,72 (3,71 - 11 марта) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,80 - 26,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 11 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс в покупке до 25,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,11 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 марта справочный курс на уровне 25,80 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 марта (25,58 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты в четверг, 12 марта, продал 75,90 млн долларов. Средневзвешенный курс составил 25,813 гривен за доллар.

Отметим, Национальный банк 10 марта вышел с интервенцией по продаже валюты и продал 270 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара. НБУ 11 марта продал на межбанковском валютном рынке 350 млн долларов, поскольку спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение