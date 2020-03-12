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Курс долара в обмінних пунктах зріс до 26,5, євро - до 30 гривень

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У деяких обмінних пунктах долар продають по 27 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 26,55 гривень за долар, курс євро виріс на 56 копійок до 29,94 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,75 (25,40 - 11 березня), продажу - 26,55 (25,93 - 11 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,62 - 11 березня), продажу - 29,94 (29,38 - 11 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,23 (3,21 - 11 березня), продажу 3,72 (3,71 - 11 березня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,80 - 26,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 11 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 25,84 гривень за долар, курс купівлі до 25,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,11 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 березня довідковий курс на рівні 25,80 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 березня (25,58 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України на аукціоні з продажу валюти в четвер, 12 березня, продав 75,90 млн доларів. Середньозважений курс склав 25,813 гривень за долар.

Зазначимо, Національний банк 10 березня вийшов з інтервенцією по продаж валюти і продав 270 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара. НБУ 11 березня продав на міжбанківському валютному ринку 350 млн доларів, оскільки попит на валюту продовжує значно перевищувати пропозицію

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