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Курс доллара на межбанке преодолел еще одну психологическую отметку

Новости » Финансы     17.03.2020 - 10:40
Курс доллара на межбанке преодолел еще одну психологическую отметку
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 27 гривен, евро - дороже 30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 30 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 30,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9900 - 27,0200 грн/доллар, евро 30,0398 - 30,0705 грн/евро, российский рубль 0,3624 - 0,3631 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9900

27,0200

EUR/UAH

30,0398

30,0705

RUB/UAH

0,3624

0,3631

Курс доллара на межбанке преодолел еще одну психологическую отметку

Напомним, 16 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7200 грн/доллар, евро 29,6254 - 29,6672 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3599 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар, что на 44 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 марта установлен на таком уровне: 26,5249 гривен за 1 доллар (+0,4359 грн). При этом курс доллара на 16 марта составляет 26,089 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты 16 марта продал 130,50 млн долларов. Объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 258,90 млн долларов по курсу от 26,37 до 26,56 грн/доллар. В итоге НБУ продал 130,50 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,5425 гривен за доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.

НБУ на 17 марта резко повысил официальный курс доллара Курс доллара ускорил рост на межбанке
Темы: Курс доллара
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