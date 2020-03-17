Курс долара в обмінних пунктах за день підскочив на 1,5 гривні

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар вже коштує дорожче 28 гривень, євро - дорожче 31 гривні

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 гривню 50 копійок до 28,68 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 52 копійки до 31,72 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,24 (26,40 - 16 березня), продажу - 28,68 (27,18 - 16 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (29,27 - 16 березня), продажу - 31,72 (30,20 - 16 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,25 - 16 березня), продажу 3,81 (3,73 - 16 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 17 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 30 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 41 копійку до 30,07 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 березня довідковий курс на рівні 27,03 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 березня (26,42 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,00 - 28,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України на аукціоні з продажу валюти 16 березня продав 130,50 млн доларів. Оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 258,90 млн доларів за курсом від 26,37 до 26,56 грн/долар. У результаті НБУ продав 130,50 млн доларів, середньозважений курс склав 26,5425 гривень за долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.