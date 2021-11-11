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Курс доллара немного вырос после вчерашнего падения

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 16:32
Курс доллара немного вырос после вчерашнего падения Фото: курс доллара немного вырос (pixabay com)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 26,1022гривен за 1 доллар (+0,0447). При этом курс доллара на 11 ноября составлял 26,0575 гривен за 1 доллар.

Курс доллара немного вырос после вчерашнего падения

Фото: курсы валют на 12 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара с начала недели продолжает оставаться в диапазоне 26,05-26,10 гривен. При этом накануне были предпосылки к тому, что он мог опуститься ниже психологической отметки.

Курс доллара немного вырос после вчерашнего падения

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам

Межбанк

Сегодня на межбанке доллар резко пошел вверх и на открытии торговался на отметке 26,15 гривен в продаже и 26,13 гривен в покупке. Менее чем за час до закрытия доллар продается за 26,11 гривен.

Прогноз на ноябрь

Как рассказали опрошенные аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.

Подробнее в материале РБК-Украина "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".

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Национальный банк Украины Курс доллара
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