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Курс долара трохи зріс після вчорашнього падіння

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 16:32
Курс долара трохи зріс після вчорашнього падіння Фото: курс долара опустився майже до 26 гривень (pixabay com)
Автор: Сергей Новиков

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,10 гривень за долар. Це на п'ять копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 26,1022 гривень за 1 долар (+0,0447). При цьому курс долара на 11 листопада становив 26,0575 гривень за 1 долар.

Курс долара трохи зріс після вчорашнього падіння

Фото: курси валют на 12 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара з початку тижня продовжує залишатися в діапазоні 26,05-26,10 гривень. При цьому напередодні були передумови до того, що він міг опуститися нижче психологічної позначки.

Курс долара трохи зріс після вчорашнього падіння

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Сьогодні на міжбанку долар різко пішов вгору і на відкритті торгувався на позначці 26,15 гривень у продажу і 26,13 гривень в покупці. Менш ніж за годину до закриття долар продається за 26,11 гривень.

Прогноз на листопад

Як розповіли опитані аналітики, курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Цьому сприяє приплив валюти від аграріїв і низький попит на неї з боку імпортерів через новий локдаун.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні".

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