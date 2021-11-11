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Доллар на межбанке резко пошел вверх, евро упал ниже 30 гривен

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 10:28
Доллар на межбанке резко пошел вверх, евро упал ниже 30 гривен Фото: курс доллара повысился на межбанке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На открытии межбанка 11 ноября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек - до 26,15 гривен за доллар, в покупке - до 26,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 21 копейку - до 29,96 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: доллар 26,1300 - 26,1500 грн/доллар, евро 29,9397 - 29,9626 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.

Доллар на межбанке резко пошел вверх, евро упал ниже 30 гривен

Отметим, торги 10 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,0850 - 26,1050 грн/доллар, евро 30,1490 - 30,1721 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) опустил официальный курс почти до психологической отметки. На 11 ноября 2021 года курс доллара установлен на уровне 26,05 гривен. Таким образом, курс остается на минимальных значениях с марта прошлого года.

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Курс доллара
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