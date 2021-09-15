Курс доллара немного вырос после падения до минимума с июня прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 26,645 гривен за 1 доллар (+0,0088 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 26,6362 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,47 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.