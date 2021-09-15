Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму з червня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня встановлений на такому рівні: 26,645 гривень за 1 долар (+0,0088 грн). При цьому курс долара на 15 вересня становить 26,6362 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 15 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,47 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.