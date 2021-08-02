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Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 16:12
Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,84 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на таком уровне: 26,8444 гривен за 1 доллар (+0,0276 грн). При этом курс доллара на 2 августа составляет 26,8168 гривен за 1 доллар.

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,83 гривен за доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,87 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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