Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,84 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 26,8444 гривень за 1 долар (+0,0276 грн). При цьому курс долара на 2 серпня становить 26,8168 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)