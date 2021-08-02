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Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 16:12
Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,84 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 26,8444 гривень за 1 долар (+0,0276 грн). При цьому курс долара на 2 серпня становить 26,8168 гривень за 1 долар.

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара у перший день місяця. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,83 гривень за долар, курс в покупці до 26,81 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,87 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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