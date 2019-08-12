Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 12 августа 2019 года вырос на 1 копейку до 26,22 гривен за доллар, курс в покупке до 25,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,28 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1900 - 25,2200 грн/доллар, евро 28,2606 - 28,2892 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1900 25,2200

EUR/UAH 28,2606 28,2892

RUB/UAH 0,3836 0,3843

Напомним, 9 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1700 - 25,2100 грн/доллар, евро 28,1702 - 28,2125 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).