Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 12 серпня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,22 гривень за долар, курс купівлі до 25,19 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 28,28 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1900 - 25,2200 грн/долар, євро 28,2606 - 28,2892 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1900 25,2200

EUR/UAH 28,2606 28,2892

RUB/UAH 0,3836 0,3843

Нагадаємо, 9 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1700 - 25,2100 грн/долар, євро 28,1702 - 28,2125 грн/євро, російський рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2515,8487 гривень за 100 доларів (+6,7674 гривень).