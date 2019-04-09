Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,69 грн/доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,6600 - 26,6900 грн/доллар, евро 30,0458 - 30,0796 грн/евро, российский рубль 0,4112 - 0,4119 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6600 26,6900

EUR/UAH 30,0458 30,0796

RUB/UAH 0,4112 0,4119

Напомним, 8 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6450 - 26,6750 грн/доллар, евро 30,0369 - 30,0680 грн/евро, российский рубль 0,4093 - 0,4099 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,64 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 2664,4138 гривен за 100 долларов (-12,4568 гривен).