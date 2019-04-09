Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 9 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,69 грн/долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,6600 - 26,6900 грн/долар, євро 30,0458 - 30,0796 грн/євро, російський рубль 0,4112 - 0,4119 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6600 26,6900

EUR/UAH 30,0458 30,0796

RUB/UAH 0,4112 0,4119

Нагадаємо, 8 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6750 грн/долар, євро 30,0369 - 30,0680 грн/євро, російський рубль 0,4093 - 0,4099 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 2664,4138 гривень за 100 доларів (-12,4568 гривень).