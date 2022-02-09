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Курс доллара немного вырос после длительного снижения

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Украина, Среда 09 февраля 2022 15:45
Курс доллара немного вырос после длительного снижения Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 27,9795 гривен за 1 доллар (+0,0176 грн). При этом курс доллара на 9 февраля составляет: 27,9619 гривен за 1 доллар.

Курс доллара немного вырос после длительного снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения четыре дня подряд.

Курс доллара немного вырос после длительного снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 0,5 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,95 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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