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Курс долара трохи виріс після тривалого зниження

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Україна, Середа 09 лютого 2022 15:45
Курс долара трохи виріс після тривалого зниження Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 27,9795 гривень за 1 долар (+0,0176 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,9619 гривень за 1 долар.

Курс долара трохи виріс після тривалого зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження чотири дні поспіль.

Курс долара трохи виріс після тривалого зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 0,5 копійок до 28,00 гривень за долар, курс в покупці до 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,95 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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