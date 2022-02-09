Курс долара трохи виріс після тривалого зниження

Національний банк України (НБУ) на 10 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 27,9795 гривень за 1 долар (+0,0176 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,9619 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження чотири дні поспіль. Скріншот (bank.gov.ua)