Курс доллара немного вырос

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 23,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 25,83 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,99 (22,93 - 24 декабря), продажи - 23,28 (23,24 - 24 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,36 (25,31 - 24 декабря), продажи - 25,83 (25,76 - 24 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,43 (3,45 - 24 декабря), продажи 3,76 (3,77 - 24 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,10-23,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 26 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 23,29 гривен за доллар, курс в покупке до 23,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 25,83 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 декабря справочный курс на уровне 23,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 декабря (23,27 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, согласно прогнозу Альпари, в начале 2020 года стоит ожидать продолжения укрепления гривны и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.