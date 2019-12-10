Курс доллара немного вырос

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 23,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,35 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,60 (23,59 - 9 декабря), продажи - 23,80 (23,79 - 9 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,00 (26,01 - 9 декабря), продажи - 26,35 (26,38 - 9 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 9 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,50-23,85 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 10 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. о сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,71 гривен за доллар, курс в покупке до 23,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,24 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 декабря справочный курс на уровне 23,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с 9 декабря (23,67). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, можно ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов).