Курс доллара немного снизился после роста на прошлой неделе

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июня немного понизил официальный курс доллара . В частности, эта рабочая неделя начинается с отметки 27,39 гривен за доллар.

Нацбанк на 29 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3964 гривен за 1 доллар (- 0,0625 грн). При этом курс доллара на 25 июня составлял: 27,4589 гривен за 1 доллар.

Фото: официальные курсы (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снова падает после того, как рос на прошлой неделе. По сравнению с минувшим банковским днем он снизился на шесть копеек.

Фото: динамика курса доллара (bank.gov.ua)

Межбанк

Торги по доллару на межбанковском рынке на прошлой неделе закончились падением до отметки до 27,35 гривен за доллар. При этом в течение недели он превышал 27,56 гривен. Что касается евро, то единая европейская валюта тоже несколько подешевела и закрепилась ниже отметки 33 гривен.