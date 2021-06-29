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Курс доллара немного снизился после роста на прошлой неделе

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Киев, Вторник 29 июня 2021 07:45
Курс доллара немного снизился после роста на прошлой неделе Фото: курс доллара немного снизился (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июня немного понизил официальный курс доллара. В частности, эта рабочая неделя начинается с отметки 27,39 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк на 29 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3964 гривен за 1 доллар (- 0,0625 грн). При этом курс доллара на 25 июня составлял: 27,4589 гривен за 1 доллар.

Курс доллара немного снизился после роста на прошлой неделе

Фото: официальные курсы (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снова падает после того, как рос на прошлой неделе. По сравнению с минувшим банковским днем он снизился на шесть копеек.

Курс доллара немного снизился после роста на прошлой неделе

Фото: динамика курса доллара (bank.gov.ua)

Межбанк

Торги по доллару на межбанковском рынке на прошлой неделе закончились падением до отметки до 27,35 гривен за доллар. При этом в течение недели он превышал 27,56 гривен. Что касается евро, то единая европейская валюта тоже несколько подешевела и закрепилась ниже отметки 33 гривен.

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