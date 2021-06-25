ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Межбанк закрылся значительным снижением курса доллара

Новина українською →
Киев, Пятница 25 июня 2021 17:11
Межбанк закрылся значительным снижением курса доллара Фото: курс доллара резко упал на межбанке (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Курс доллара на межбанке 25 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал в продаже на 21 копейку - до 27,35 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек - до 32,74 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3300 - 27,3500 грн/доллар, евро 32,7249 - 32,7461 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.

Межбанк закрылся значительным снижением курса доллара

Отметим, 24 июня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,5300 - 27,5600 грн/доллар, евро 32,9011 - 32,9369 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Официальный курс НБУ

Перед длинными выходными Национальный банк Украины немного понизил официальный курс доллара. В частности курс установлен на отметке 27,39 гривен за доллар. Доллар потерял 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и таким образом, американская валюта снова падает после роста накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Межбанк Курс гривны Курс доллара
NEWS
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун