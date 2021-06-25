Межбанк закрылся значительным снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке 25 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал в продаже на 21 копейку - до 27,35 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек - до 32,74 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3300 - 27,3500 грн/доллар, евро 32,7249 - 32,7461 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.
Отметим, 24 июня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,5300 - 27,5600 грн/доллар, евро 32,9011 - 32,9369 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.
Официальный курс НБУ
Перед длинными выходными Национальный банк Украины немного понизил официальный курс доллара. В частности курс установлен на отметке 27,39 гривен за доллар. Доллар потерял 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и таким образом, американская валюта снова падает после роста накануне.