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Курс долара трохи знизився після зростання минулого тижня

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 07:45
Курс долара трохи знизився після зростання минулого тижня Фото: курс долара трохи знизився (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 29 червня трохи знизив офіційний курс долара. Зокрема, цей робочий тиждень починається з позначки 27,39 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Нацбанк на 29 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,3964 гривень за 1 долар (- 0,0625 грн). При цьому курс долара на 25 червня становив: 27,4589 гривень за 1 долар.

Курс долара трохи знизився після зростання минулого тижня

Фото: офіційні курси (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову падає після того, як зростав минулого тижня. У порівнянні з минулим банківським днем він знизився на шість копійок.

Курс долара трохи знизився після зростання минулого тижня

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

Торги щодо долару на міжбанківському ринку минулого тижня закінчилися падінням до позначки до 27,35 гривень за долар. При цьому протягом тижня він перевищував 27,56 гривень. Що стосується євро, то єдина європейська валюта теж дещо подешевшала і закріпилася нижче позначки 33 гривень.

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