Доллар дорожает: НБУ установил курс на 11 июня

Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс доллара вырос после достижения накануне минимума с за 11 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1068 гривен за 1 доллар (+0,0162 грн). При этом курс доллара на 10 июня составляет: 27,0906 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.