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Доллар дорожает: НБУ установил курс на 11 июня

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Пятница 11 июня 2021 07:45
Доллар дорожает: НБУ установил курс на 11 июня Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс доллара вырос после достижения накануне минимума с за 11 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1068 гривен за 1 доллар (+0,0162 грн). При этом курс доллара на 10 июня составляет: 27,0906 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 11 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 11 июня

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,96 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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