Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 декабря 2019 года снизился на 3 копейки до 23,25 гривен за доллар, курс в покупке до 23,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 25,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,2450 - 23,2550 грн/доллар, евро 25,7601 - 25,7688 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2450 23,2550 EUR/UAH 25,7601 25,7688 RUB/UAH 0,3749 0,3755

Напомним, 23 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,2650 - 23,2800 грн/доллар, евро 25,7939 - 25,8082 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3741 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,29 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 25,894 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,05 (23,10 - 21 декабря), продажи - 23,29 (23,34 - 21 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,45 (25,50 - 21 декабря), продажи - 25,89 (25,94 - 21 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 21 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 21 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,27 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 2327,5766 гривен за 100 долларов (-1,5459 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 декабря - 2329,122 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.