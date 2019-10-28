Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:31 28 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек - до 25,07 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек - до 27,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0450 - 25,0700 грн/доллар, евро 27,7874 - 27,8076 грн/евро, российский рубль 0,3925 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0450 25,0700 EUR/UAH 27,7874 27,8076 RUB/UAH 0,3925 0,3930

Напомним, 25 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1000 - 25,1300 грн/доллар, евро 27,8434 - 27,8767 грн/евро, российский рубль 0,3931 - 0,3937 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины на 28 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. В то же время курс евро на сегодня повышен до 27,96 гривен за евро, что на две копейки выше, чем 25 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что эксперты прогнозируют рост курса доллара на этой неделе. По словм старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, к концу недели доллар на межбанке может торговаться около 25,2 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 гривен.