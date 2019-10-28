Курс долара трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:31 28 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок - до 25,07 гривень за долар, курс купівлі - до 25,04 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок - до 27,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0450 - 25,0700 грн/долар, євро 27,7874 - 27,8076 грн/євро, російський рубль 0,3925 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0450 25,0700 EUR/UAH 27,7874 27,8076 RUB/UAH 0,3925 0,3930

Нагадаємо, 25 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 25,1000 - 25,1300 грн/долар, євро 27,8434 - 27,8767 грн/євро, російський рубль 0,3931 - 0,3937 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України на 28 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. У той же час курс євро на сьогодні підвищено до 27,96 гривень за євро, що на дві копійки вище, ніж 25 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що експерти прогнозують зростання курсу долара на цьому тижні. За словм старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба, до кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 25,2 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,3 гривень.