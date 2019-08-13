Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 13 августа 2019 года снизился на 5 копеек до 26,17 гривен за доллар, курс в покупке до 25,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 28,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 25,1500 - 25,1700 грн/доллар, евро 28,1202 - 28,1400 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3853 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1500 25,1700

EUR/UAH 28,1202 28,1400

RUB/UAH 0,3848 0,3853

Напомним, 12 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1900 - 25,2200 грн/доллар, евро 28,2606 - 28,2892 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3843 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 2514,616 гривен за 100 долларов (-1,2327 гривен).

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 13 августа снизился на 7 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 28,46 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,08 (25,12 - 12 августа), продажи - 25,36 (25,43 - 12 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,97 (28,03 - 12 августа), продажи - 28,46 (28,56 - 12 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,57 - 12 августа), продажи 3,97 (3,97 - 12 августа) грн за 10 рублей.