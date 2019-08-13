Курс долара трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 13 серпня 2019 року знизився на 5 копійок до 26,17 гривень за долар, курс купівлі до 25,15 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 28,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 25,1500 - 25,1700 грн/долар, євро 28,1202 - 28,1400 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3853 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1500 25,1700

EUR/UAH 28,1202 28,1400

RUB/UAH 0,3848 0,3853

Нагадаємо, 12 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1900 - 25,2200 грн/долар, євро 28,2606 - 28,2892 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3843 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 серпня встановлено на такому рівні: 2514,616 гривень за 100 доларів (-1,2327 гривень).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продаж 13 серпня знизився на 7 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 28,46 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,08 (25,12 - 12 серпня), продажу - 25,36 (25,43 - 12 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,97 (28,03 - 12 серпня), продажу - 28,46 (28,56 - 12 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,57 - 12 серпня), продажу 3,97 (3,97 - 12 серпня) грн за 10 рублів.