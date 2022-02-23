Курс доллара на наличном рынке превысил 30 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 февраля 2022 года, курс доллара вырос на 80 копеек и превысил уровень 30 гривен. Курс евро поднялся выше 33 гривен.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга наличного рынка РБК-Украина.
На наличном рынке средний курс доллара составляет:
Средний курс евро составляет
Межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара до 29,10 гривен. Однако во второй половине дня курс поднялся выше 29,50 гривен. На закрытии межбанка курс составил 29,43-29,48 гривен.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен.
Как заявил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, чистый спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков за последнюю неделю вырос в два раза из-за роста фактора военной угрозы.
По прогнозу аналитиков, в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн, евро - в диапазоне 32,8-33,5 грн.