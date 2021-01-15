Курс доллара снова начал снижаться

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 28,0524 гривен за 1 доллар (-0,0085 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет: 28,0609 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,06 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 34,01 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.