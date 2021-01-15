Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28 гривен, евро - возле уровня 34 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,06 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 34,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 33,9900- 34,0143 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3817 грн/рубль.

Отметим, 14 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0550 - 28,0750 грн/доллар, евро 33,9914 - 34,0156 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль. Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 28,0609 гривен за 1 доллар (+0,0904 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет: 27,9705 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после пяти дней падения подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.